الهند: تسجيل أكثر من 40 إصابة بسلالة «دلتا بلس» الجديدة من كورونا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "إن دى تى في" الهندية، اليوم الأربعاء، عن هذه المصادر قولها: إنه تم تسجيل 21 حالة فى ولاية "ماهاراشترا" و6 حالات فى ولاية "ماديا براديش" و3 حالات فى كل من ولايتى "كيرلا" و"تاميل نادو" وحالتين فى ولاية "كارناتاكا" وحالة واحدة فى كل من ولايات "البنجاب" و"أندرا براديش" و"جامو".
وأضافت المصادر أن حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لا تقتصر على هذه الولايات.
وكان مسؤولون فى الهند قد أبلغوا عن وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا، تحمل اسم المتغير "دلتا بلس" وهى أشد عدوى وانتشارًا عن نظيرتها السابقة.
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