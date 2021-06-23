جامعة أمريكية: 179 مليون شخص أصيب بكورونا فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى العالم ارتفع إلى 3 ملايين و881 ألفًا و150 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشى الوباء، إذ ارتفع إجمالى الإصابات إلى 33 مليونًا و565 ألفًا و289 حالة، بينما بلغ إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس 602 ألف و462 حالة.
وتحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتى بلغت 29 مليونًا و977 ألفًا و861 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 389 ألفاً و302 حالة.
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