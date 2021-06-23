جدة - نرمين السيد - أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن إصابة رجل بالغ بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة التى تحدث عادة لدى الأطفال والمراهقين المصابين بفيروس كورونا المستجد، وهى الحالة الأولى التى تشهدها البلاد.





ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن بعض المصادر الطبية الكورية قولها، إنه تم تأكيد إصابة رجل بالغ من العمر 38 عاما بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة بعد إصابته بفيروس كورونا فى نهاية شهر أبريل فى مركز أسان الطبى فى سول، وهذه هى المرة الأولى التى يصاب فيها شخص بالغ بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة فى كوريا الجنوبية بعد إصابته بفيروس كورونا. وقال الدكتور كيم إن متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة تحدث عادة لدى الأطفال والمراهقين ومن النادر حدوثها لدى البالغين، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن تكون متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة هى إحدى المضاعفات المرتبطة بفيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرتبطة بكورونا.. أول إصابة بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لبالغ فى كوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.