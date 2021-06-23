أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية، الأربعاء، تسجيل 50848 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأظهرت حسابات رويترز، أن البلد الواقع في جنوب آسيا سجل في المجمل 30.03 مليون حالة إصابة بالمرض. وأظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 178.72 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و28030.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تعلن عن 50848 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.