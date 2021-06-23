ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة والصين تبحثان عقد اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الصيني وانج يي، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في إيطاليا الأسبوع المقبل.
وأضافت الصحيفة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الحكومة الصينية كذلك بأنها ترغب في أن تقوم ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية بزيارة الصين خلال فصل الصيف.
وذكرت الصحيفة البريطانية أيضا، أن البيت الأبيض أجرى مشاورات داخلية أولية بشأن إرسال بلينكن أو جاك سوليفان مستشار الأمن القومي إلى الصين في وقت لاحق هذا العام، وهو ما سيمهد الطريق أمام لقاء بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين في روما في أكتوبر/ تشرين الأول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا والصين تبحثان عقد اجتماع لوزيري الخارجية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.