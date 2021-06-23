مشاركة صلاح في أولمبياد طوكيو.. مجاهد يفجر "مفاجأة مدوية"

تفاصيل جديدة كشفها رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري أحمد مجاهد عن فرص مشاركة النجم محمد صلاح، مع المنتخب المصري، في أولمبياد طوكيو المقبلة.

وفي تصريحات تلفزيونية، حطم مجاهد آمال المصريين، مشيرا إلى أن وجود صلاح مع المنتخب الأولمبي المصري في طوكيو، أمر شبه مستحيل الآن.

وأكد مجاهد أن نادي ليفربول الإنجليزي، متمسك بفكرة منع صلاح من اللعب في طوكيو، والاستعداد مع الفريق للموسم الجديد.

ورغم رغبة صلاح بتمثيل منتخب بلاده في الأولمبياد، التي تنطلق يوم 23 يوليو المقبل، إلا أن ناديه ليفربول يرفض مشاركته.

وتستطيع الأندية منع لاعبيها من المشاركة في الأولمبياد، على عكس البطولات القارية مثل كأس أمم إفريقيا وكأس العالم.

ولم ينف مجاهد احتمالية لعب صلاح في طوكيو نهائيا، لكنه أكد أن الأمر أصبح مستبعدا، مع تمسك ليفربول بموقفه.

من ناحية أخرى، قال مجاهد أن المدافع أحمد حجازي، لاعب الاتحاد السعودي، سيكون ضمن الثلاث "كبار السن" الذين يشاركون مع الأولمبي في البطولة.

ومن ناحية أخرى، تستمر المفاوضات مع غلطة سراي للسماح للمهاجم محمد مصطفى للمشاركة في الأولمبياد، وفرصته باللعب "أكبر" من فرصة محمد صلاح، وفقا لمجاهد.