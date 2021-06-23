«الغذاء والدواء» الأمريكية تحذر من استخدام مطهرات اليدين

جدة - نرمين السيد - حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية من أن استخدام مطهرات اليدين، الموجودة فى كل مكان خلال جائحة فيروس كورونا، تهدد مستخدميها بالغثيان والدوار وحالات عرضية سلبية تتطلب عناية وعلاج من مقدمى الرعاية الصحية.





وقالت الهيئة، فى بيان نشرته عبر موقعها الالكترونى اليوم الأربعاء، إنها راجعت التقارير المقدمة إليها والحالات المسجلة عبر المكالمات إلى مراكز مكافحة السموم الأمريكية للحالات العرضية السلبية على الجلد بعد استخدام معقمات اليدين التى تحتوى على الكحول. وبينما ظهرت آثار طفيفة على غالبية الحالات، أدى استخدام المطهرات فى بعض الحالات إلى أمراض يلزمها العلاج.

وأوضحت الهيئة أن الأعراض الشائعة، بما فى ذلك الصداع والغثيان والدوار، تنتج عادةً عن الأبخرة المنبعثة من المطهرات التى تحتوى على الكحول.

وأكدت الإدارة ضرورة أن يقتصر استخدام هذه المطهرات على مناطق جيدة التهوية واستخدام الماء والصابون لدى توفرهما.

ورصدت إدارة الغذاء والدواء نحو 50 حالة من الحالات السلبية الخطيرة بعد استخدام مطهرات الأيدى التى تحتوى على الكحول، والتى سجلتها السلطات الصحية بعد أن أدت جائحة كورونا إلى فرض إجراءات الإغلاق على الكثير من الولايات المتحدة فى مارس 2020.