روسيا: العالم ينزلق لنزاع أخطر من الحرب الباردة.. وأوروبا قابلة للانفجار

جدة - نرمين السيد - وأشار شويجو، فى كلمته خلال الدورة التاسعة من مؤتمر موسكو للأمن الدولى وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، "إلى أن نزعة تشكيل تحالفات دولية والتفريق بين الحلفاء والأعداء تستبدل حاليًا قضايا محاربة الإرهاب على رأس الأجندة الدولية.

وتطرق وزير الدفاع الروسى إلى سياسات حلف الناتو، مشددًا على أن قمته الأخيرة التى انعقدت فى بروكسل فى 14 يونيو، أكدت تحوله من حلف إقليمى إلى حلف عسكرى-سياسى عالمى يكمن هدفه الرئيسى فى ردع روسيا والصين، ومشيرا إلى تعزز نزعة استخدام الضغط الاقتصادى والقوة، بما يشمل عقوبات وشن حملات تضليل وتدبير حوادث عسكرية، لإجبار دول ذات سيادة على تغيير سياساتها.

وأفاد أن هذه النزعة تتبلور أكثر عن أى مكان آخر فى جنوب شرقى آسيا، إذ تواجه دول المنطقة ضغوطًا رامية إلى إجبارها على إنشاء هياكل مماثلة للناتو، بالتزامن مع تكثيف حلف شمال الأطلسى أنشطته فى المنطقة ومشاركة قوات تابعة له فى مناورات إقليمية.

وحذر شويجو من أن بعض الدول تشكل ضمن قواتها المسلحة قيادات خاصة بوضع خطط وتنفيذ عمليات هجومية فى الفضاء والمجال السيبرانى، قائلاً: "ينزلق العالم بسرعة إلى نزاع جديد أخطر مما كان فى عهد الحرب الباردة، ويدرك العسكريون فى العالم حاليًا أكثر من أى وقت مضى وبشكل أفضل من أى مجموعة مهنية أخرى أن الحرب هى كارثة".

ولفت إلى أن "الوضع فى أوروبا قابل للانفجار ويتطلب خطوات محددة لتخفيف التوترات"، محذرًا من أن زيادة دول حلف الناتو إنفاقها فى المجال العسكرى تعزز نزعة تشديد المواجهة العسكرية فى القارة العجوز للسنوات المقبلة.

وذكّر الوزير بأن روسيا عرضت سلسلة إجراءات لتخفيف التوترات، بما يشمل التخلى عن خطط إجراء أى تدريبات عسكرية قرب نقاط التماس ومبادرة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لتنسيق مجموعة إجراءات لزيادة الشفافية بهدف استعادة الثقة وتخفيف مباعث القلق المتبادلة بين الطرفين.

وحذر وزير الدفاع الروسى من أن بعض الدول الأوروبية مهتمة بتصعيد النزاع مع روسيا، ومن تطور الوضع الأمنى فى أوروبا، خصوصًا فى ما يخص الرقابة على التسلح، وأنها تتوقف إلى حد كبير على مواقف الولايات المتحدة، مضيفا أن لقاء القمة الذى عقد مؤخرا بين بوتين ونظيره الأمريكى جو بايدن أكد أهمية استئناف الحوار الاستراتيجى بين الدولتين لحل المسائل الكثيرة المتراكمة.

وحذر من خطورة الوضع فى أفغانستان، مشيرًا إلى أن حلف الناتو خلال تواجده فى هذا البلد على مدى 20 عاما ،أخفق فى تحقيق أى نتيجة ملموسة فى تشكيل مؤسسات الدولة الراسخة.

وتابع: "من المتوقع مع الدرجة العالية من الاحتمالية أن تستأنف الحرب الأهلية فى أفغانستان بعد انسحاب قوات الناتو، مع ما يجلبه ذلك من التبعات السلمية، منها استمرار تدهور مستوى معيشة الناس والهجرة الجماعية وامتداد التطرف إلى دول مجاورة".

وشدد الوزير على أن الجانب الروسى - خلال فترة تواجد قوات الناتو فى أفغانستان - دعا مرارًا إلى تكثيف الجهود وتبنى سياسة منسقة فى هذا الموضوع، مضيفا: "غير أن كراهية الروس الخاصة بالحلف تجاوزت برغماتيته، واليوم يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع فى البلاد".

وأكد شويجو ضرورة الاستعانة بإمكانات منظمة شنغهاى للتعاون لإحراز تقدم فى هذه المسألة، محذرا من أنه "لا يمكن حل العقدة الأفغانية دون التعاون مع إسلام آباد وطهران".