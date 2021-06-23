مقتل وإصابة 25 مدنيا فى انفجار قنبلة بقندهار

جدة - نرمين السيد - وقالت شرطة الإقليم، وفق ما أوردته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية اليوم الأربعاء، إن الحادث وقع إثر اصطدام سيارة ركاب بلغم على جانب الطريق.
وأكد مسؤولو الصحة سقوط ضحايا جراء الانفجار، وقالوا إن "الجرحى بينهم نساء وأطفال".. إذ لم تعلن أى جهة، بما فى ذلك حركة طالبان، مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.
ويأتى ذلك فيما سقطت منطقة مايواند فى قبضة طالبان عقب اشتباكات اندلعت أمس الأول.
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