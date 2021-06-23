قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 22 فلسطينيًا بالضفة الغربية.



جدة - نرمين السيد - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 22 فلسطينيًا بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيًا فى الخليل، و10 من رام الله من بينهم أسرى محررين.

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