ثوران بركان فى اليابان.. ورفع مستوى التأهب

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية ثورات بركان فى جزيرة بجنوب غرب اليابان، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى اندفاع صخور كبيرة فى الهواء فى نطاق يبلغ نصف قطره كيلومتر من فوهة البركان.





وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن ثوران البركان وقع عند فوهة بركان جبل أوتاكى فى جزيرة سوانوس فى مقاطعة كاجوشيما، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إلى رفع مستوى التحذير من النشاط البركانى بمقدار درجة واحدة إلى ثلاثة على مقياس يتألف من 5 درجات، ويعنى هذا المستوى أنه لا ينبغى للناس الاقتراب من فوهة البركان أو المنطقة المحيطة بالجبل. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات على الرغم من وجود منطقة سكنية صغيرة على بعد حوالى 4 كيلومترات من فوهة البركان. وحذرت هيئة الأرصاد اليابانية من احتمال اندفاع صخور كبيرة فى الهواء من فوهة البركان فى نطاق يبلغ نصف قطره 2 كيلومتر.

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