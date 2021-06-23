ألمانيا تطالب بإخراج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا

ونقل موقع "دويتشه فيله" الإخبارى الألمانى عن هايكو ماس قوله، فى تصريحات أدلى بها قبل مؤتمر برلين اليوم، قوله "آمل فى أن تؤدى المحادثات الدولية الثانية التى تدعم ليبيا والتى ستعقد فى برلين إلى تعزيز الحكومة الانتقالية حتى يتمكن الليبيون من "أخذ مصير بلادهم بأيديهم".
وأوضح وزير الخارجية الألمانى أن الانتخابات المزمع إجراؤها فى 24 ديسمبر القادم يجب أن تمضى قدما، قائلا "سنواصل التعاون من أجلهم بجانب الحكومة الليبية والأمم المتحدة".
وتابع أنه قبل عامين فقط كانت ليبيا مهددة بالغرق فى دوامة من الفوضى والعنف، مضيفا أنه قد تم إحراز تقدم ملموس من خلال المثابرة والتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، ممثلا على ذلك بوقف إطلاق النار السارى منذ أكتوبر الماضى وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال: "هذا يعطى المواطنين فى ليبيا سببًا للأمل".
ويشارك وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا ومصر فى محادثات برلين، وهو الاجتماع الثانى فى العاصمة الألمانية لمناقشة الوضع فى الدولة الواقعة فى شمال إفريقيا.
وكانت المحادثات السابقة، التى عقدت فى يناير من العام الماضى، قد ناقشت مساعى سحب الجنود الأجانب والأسلحة من ليبيا، فوفقًا لأحدث بيانات الأمم المتحدة، ما يزال هناك حوالى 20 ألف مقاتل أجنبى فى البلاد.
واستقبل ماس أمس الثلاثاء رئيس الوزراء الليبى عبد الحميد دبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش حيث قال على تويتر إن ألمانيا ستواصل دعمها للسلام والاستقرار فى ليبيا.
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