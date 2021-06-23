الشرطة الباكستانية: مقتل شخصين وإصابة 14 في انفجار بشرق البلاد

قالت الشرطة الباكستانية إن انفجارا وقع في مدينة لاهور بشرق البلاد أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين، وأضافت أنها لا تعرف بعد ما إذا كان الانفجار الذي وقع بحي سكني ناتجا عن قنبلة.

وقال رئيس شرطة المدينة غلام محمود دوجار للصحفيين، اليوم الأربعاء: "المحققون ومسؤولو فريق المفرقعات يعملون للعثور على أي دليل على ما حدث بالضبط".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.