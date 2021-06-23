متاح الان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 اخر العام برقم الجلوس من موقع الوزارة

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني، حيث إن نتيجة الصف الثالث الإعدادي واحدة من الأمور التي تحدد مستقبل الطالب، ولذلك فإنه يبقى في قلق وترقب هو وأسرته حتى يتمكن من الحصول على النتيجة، حيث يعتمد عليها المرحلة الثانوية ومستقبل الطالب، كما أنه تم اعتماد النتيجة في العديد من المحافظات، ويترقب باقي طلاب المحافظات الأخرى نتائجهم، ودعونا نعرض لكم بعض النقاط المهمة التي تتعلق بنتيجة الصف الثالث الإعدادي حيث تقدم حوالي نصف مليون طالب وطالبة علي مستوي الجمهورية ومن المؤشرات الاولية في المحافظات التي ظهرت بها النتيجة

نجد ان نسبة النجاح مرتفعة .

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

لا يزال البحث مستمر لمعرفة درجات نتيجة الشهادة الإعدادية، وتتيح التربية والتعليم إمكانية الحصول على الشهادة عن طريق تطبيق إلكتروني أو المواقع الإلكترونية التي تخص وزارة التعليم داخل المحافظة، وقد أبلغ وزير التربية والتعليم أن المؤشرات العامة تُطمئن بنجاح عدد كبير من الطلاب، كما أن عملية التصحيح تتم بكل دقة وشفافية، ويتم فيها تغليب مصلحة الطالب، وذلك لتجنب وقوع أي طالب تحت طالة الظلم.

وفي الوقت الحالي يمكن للطلاب أن يحصلوا على النتيجة الخاصة بهم من خلال بعض الخطوات البسيطة التي لا تحتاج إلى وقت أو مجهود.

إجراءات الامتحانات ومستواها

إن الأسئلة التي تخص المواد الدراسية مثل مادة اللغة العربية ومادة اللغة الإنجليزية ومادة العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية كانت بشكل مباشر وفي مستوى الطالب المتوسط، كما أن الأسئلة أيضًا كانت من داخل الكتاب المدرسي.

بالإضافة إلى أن الامتحانات كانت قد أجريت على أساس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كرورنا، حيث إنه تم إلزام كافة الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات، بالإضافة إلى تراك مسافة آمنة بين الطلاب، وذلك حتى يتم التصدي إلى فيروس كورونا المستجد، والحرص على عدم انتقال العدوى بين الطلاب.

كانت قد بلغت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية 83.9%، وكان عدد من قاموا بأداء الامتحانات 114466 طالب من أصل 1155132.

وفي النهاية نتقدم باجمل التهاني لكل طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي بجميع المحافظات التي ظهرت بها النتيجة ونتمني لكم الاختيار الجيد في المرحلة القادمة وهي المرحلة الثانوية بانواعها.