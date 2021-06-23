«خناقة مساجين».. 6 قتلى و9 مصابين فى المكسيك

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء عن الشرطة فى ولاية "تاباسكو" قولها إن أعمال العنف اندلعت بين مجموعة من النزلاء داخل فناء السجن الكائن بمدينة "فيلاهيرموسا" عاصمة الولاية. بدورها، قالت السلطات إنها استعادت السيطرة على الأوضاع داخل مبنى السجن ولكن دون الإشارة إلى حالات المصابين جراء الاشتباكات.

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