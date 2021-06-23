رئيس الأركان الروسى يدعو إلى تعزيز التعاون الدولى لدحر الإرهاب

واتهم غيراسيموف، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، بعض المنظمات غير الحكومية والهيئات الأمنية فى بعض الدول بتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية الدولية، دون أن يشير إلى اسماء هذه الدول.
وأضاف أنه "جرى بشكل عام فى الوقت الراهن دحر وهزيمة تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق، لكن نلاحظ تورط بعض المنظمات غير الحكومية، وكذلك الهيئات الأمنية المختصة من بعض الدول، فى تمويل وتسليح المنظمات الإرهابية، لتحقيق أهدافها السياسية".
وأشار غيراسيموف إلى أن "هذه الممارسة تدل على أن مغازلة الإرهابيين، لا تؤدى إلى خير، وعادة ينقلب السحر على الساحر"، قائلا فى الوقت ذاته : "عاجلا أم آجلا، تخرج الجماعات الإرهابية عن سيطرة المشرفين عليها".
يأتى هذا فى الوقت الذى انطلق فيه مؤتمر موسكو التاسع للامن الدولى بمشاركة أكثر من 600 ضيف، والذى تنظمه وزارة الدفاع الروسية فى الفترة من 23 إلى 24 يونيو الجارى.
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