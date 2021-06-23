رئيس قبرص: التعديل الوزارى الجديد يهدف إلى خدمة أجندة الحكومة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس القبرصى نيكوس أنساتاسياديس أن الهدف من التعديل الوزارى ،هو خدمة أجندة الحكومة وجميع ما أعلن عنه فى خطة التعافى والصمود، مشيرًا إلى أن الحكومة أصبحت الآن مقبولة على نطاق أواسع.





وأجرى الرئيس القبرصى تعديلاً وزاريًا تم خلاله تعيين ستيفى دراكو وزيرة جديدة للعدل وميخاليس حادجبانتيليس وزيراً جديداً للصحة، وتولى ماريوس بيليكانوس مهام المتحدث باسم الحكومة ونيوفى باريسينو نائب للمتحدث باسم الحكومة، وعينت أناستاسيا أنثوسى وزيرة الدولة للرعاية الاجتماعية. وعين أندرياس يوسيف مديرًا للمكتب الصحفى للرئيس، بينما سينتقل فيكتوراس بابادوبولوس إلى وزارة الخارجية حيث سيكون مسؤولاً عن الصحافة الأجنبية وسيكون بانايوتيس سينتوناس المفوض الرئاسى الجديد لشؤون المواطن ، وسيباشر الوزراء والمسؤولون الجدد مهامهم فى الأول من يوليو. ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن الرئيس القبرصى قوله أن الهدف من التعديل هو الخدمة بأفضل طريقة ممكنة كلاً من أجندته وخطة التعافى والمرونة التى تم الإعلان عنها مؤخرًا.

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