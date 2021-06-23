أبو الغيط: من دون عملية سياسية سينفجر الوضع مجدداً فى فلسطين

وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن اللقاء تناول عدداً من القضايا المهمة فى منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة القضية الفلسطينية، حيث حرص أبو الغيط على التأكيد على خطورة الركون إلى الهدوء المؤقت بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتركيز على إعادة الإعمار باعتباره السبيل الوحيد إلى التهدئة، مُضيفاً أنه من دون مسار سلمى جاد وذى مصداقية، ويحظى بدعمٍ من المجتمع الدولى، ستنفجر الأمور مرة أخرى فى فلسطين خلال فترة ليست طويلة.
وأوضح المصدر أن أبو الغيط أكد للمسئول الألمانى أن المجتمع الدولى عليه مسئولية كبيرة فى هذه المرحلة، وأن المطلوب هو تنشيط الرباعية الدولية بعد توسيعها لكى يتحرك المسار السياسى للتسوية، مُشدداً على أن البديل عن ذلك هو تصاعد العنف من جديد خاصة فى ضوء التوجهات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية الجديدة.
وأشار المصدر إلى أن اللقاء مع وزير الدولة الألمانى تطرق إلى عدد من الموضوعات الأخرى، وأن أبو الغيط وجه الشكر لألمانياعلى رعايتها لمؤتمر برلين الذى أطلق مسار التسوية الليبية، مُشيراً فى الوقت ذاته إلى أهمية الاتفاق على وقف التدخلات الأجنبية فى ليبيا وانسحاب كافة القوات والمقاتلين كخطوة أولى نحو استقرار هذا البلد، وباعتبار ذلك أحد المبادئ الرئيسية التى خرجت عن النسخة الأولى من مؤتمر برلين قبل عامٍ ونصف.
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