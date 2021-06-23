وزير الخارجية الأمريكى يصل ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا

جدة - نرمين السيد - وبثت قناة "يورونيوز" الأوروبية، فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، لقطات لوصول وزير الخارجية الأمريكى، إذ كان فى استقباله عدد من المسئولين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تشارك حكومة الوحدة الوطنية الليبية فى الجولة الثانية من المحادثات.

وكانت المحادثات السابقة، التى عقدت فى يناير من العام الماضى، ناقشت مساعى سحب الجنود الأجانب والأسلحة من ليبيا، فوفقا لأحدث بيانات الأمم المتحدة، لا يزال هناك نحو 20 ألف مقاتل أجنبى فى البلاد.