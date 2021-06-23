الحكومة اللبنانية: ليس منطقيا الاستمرار فى تصريف الأعمال 11 شهرا

جدة - نرمين السيد - أكدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، برئاسة حسان دياب، أنه من غير المنطقى أن تستمر فى مهمة تصريف الأعمال لمدة تقارب 11 شهرًا، داعية القوى السياسية إلى تحمل مسئولياتها الوطنية.





جاء ذلك فى بيان لحكومة تصريف الأعمال اليوم الأربعاء، ردًا على قيام عدد من القيادات السياسية فى لبنان، بتحميل الحكومة مسؤوليات ما آلت إليه الأزمات المتفاقمة فى لبنان، رغم أن الحكومة لم تستمر فى مهمتها الفعلية سوى قرابة 7 أشهر قبل أن تتقدم باستقالتها بعد تفجير ميناء بيروت فى الرابع أغسطس الماضى، ومنذ ذلك الحين مستمرة فى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وأوضحت الحكومة فى بيانها أنها تواصل عملها بجهد وهى فى حالة تصريف الأعمال، مؤكدة حرصها على عدم الدخول فى سجالات مع أحد، وخصوصاً فى ظل الأزمة الحادة التى يمرّ بها لبنان، وأن استمرارها فى عملها لا يعنى السكوت على تحميلها المسؤوليات وعبء ما وصفته بالممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية ، التى تسببت أو ساهمت بهذا الانهيار الذى يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم – على حد ما ورد بالبيان.

وأضافت الحكومة أنها قامت بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التى عرقلتها ما وصفته الحكومة فى بيانها بالحسابات والمصالح، رغم تأكيد الجهات المالية الدولية أهميتها وموضوعيتها.

وكانت حكومة تصريف الأعمال قد أصدرت بيانا مطولا بنفس المضمون، أمس الأول الإثنين، أكدت فيه أن المطالبة بتفعيل صلاحياتها يخالف الدستور، مشددة على أنه لا يحق لها أى صلاحيات إلا فى إطار تصريف الأعمال بعد استقالتها ،وبحصول استشارات نيابية ملزمة نتج عنها رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة.

جاء ذلك ردا على عدد من القيادات السياسية ومن بينهم رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل الذى دعا فى كلمة متلفزة الأحد الماضى حكومة تصريف الأعمال لتنفيذ قراراتها حول خطتها للتعافى المالى، واستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولى.

وفى المقابل، ما تزال الأزمة السياسية فى لبنان مستمرة بسبب الخلافات حول تشكيل الحكومة الجديدة المكلف بتشكيلها سعد الحريرى، والتى تدور بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسى التيار الوطنى الحر برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى وفريقه السياسى فى تيار المستقبل من جهة أخرى، حيث يتمسك الحريرى بتشكيل حكومة كفاءات مجردة من الأعراف والمحاصصة لإنقاذ لبنان من الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، فين حين يتمسك رئيس الجمهورية وفريقه السياسى بتسمية عدد من الوزراء وتقاسم الصلاحيات والاختصاصات مع رئيس الوزراء المكلف.

ونتيجة للأزمة السياسية التى تعطل تشكيل حكومة جديدة منذ أكثر من ثمانية أشهر، تتفاقم الأزمة الاقتصادية التى أدت إلى أزمات معيشية بلغت ذروتها خلال الأيام الماضية باستمرار النقص الكبير فى الوقود وبعض السلع الضرورية والأدوية وألبان الأطفال.