شرطة نيجيريا تحرر 4 رهائن صينيين اختطفوا فى جنوب البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إفريقيا نيوز" الإخبارية، فى نشرتها الناطقة باللغة الفرنسية اليوم الأربعاء، أنه جرى اختطاف الصينيين الأربع فى 16 يونيو الجارى من موقع بناء للسكك الحديدية فى قرية "ألاجبا" بولاية "أوجون" من قبل مسلحين مجهولين، كما قتلوا ضابط شرطة مخصص لحمايتهم.
ولم توضح الشرطة النيجيرية ما إذا كانت قد تم دفع فدية لتحرير الرهائن حيث أن عمليات الاختطاف مقابل فدية تعد شائعة جدا فى نيجيريا.
يذكر أنه فى أبريل الماضى، تمت اختطاف عاملين صينيين وذبح حراسهم بموقع تعدين فى ولاية "أوسون" جنوب غرب البلاد ثم أطلق سراحهم بعد أربعة أيام.
يشار إلى أن الشركات الصينية تعمل فى نيجيريا بمشاريع للبنية التحتية بمليارات الدولارات لا سيما فى مجال التعدين والسكك الحديدية والمطارات والطرق.
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