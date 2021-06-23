الكويت وفرنسا يبحثان أوجه العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية

جدة - نرمين السيد - بحث نائب وزير الخارجية الكويتى السفير مجدى الظفيرى، مع السفيرة الفرنسية لدى الكويت آن كليرلو جندر، سبل تعزيز وتطوير أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.





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