عاجل.. إيران تعلن إحباط محاولة تخريب استهدفت منشأة طاقة ذرية

جدة - نرمين السيد - بدورها، أفادت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة لمجلس الأمن القومى، بتعرض مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية قرب مدينة كرج لهجوم فاشل لم يؤد إلى أى خسائر بشرية أو مالية، مضيفة أنه تم احباط الهجوم قبل أن يحدث أى ضرر بالمبنى بفضل الإجراءات الأمنية المتعلقة بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ولفتت الوكالة إلى أن يقظة المؤسسات والمنظمات الأمنية والدفاعية فى تحديد وكشف ومكافحة إجراءات التخريب لضرب أنشطة إيران النووية السلمية فشلت فى تعطيل استمرار برامج إيران النووية، مشيرة إلى أنه يتم التحقيق فى هذه الحادثة وتحديد أسبابها ومتابعتها من قبل السلطات المسؤولة.

وقالت الوكالة إن "المخربين فشلوا فى تنفيذ مخططاتهم لاستهداف مبنى تابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية".