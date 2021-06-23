عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.



جدة - نرمين السيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 73 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته.

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