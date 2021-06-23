مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 فى انفجار سيارة مفخخة بباكستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية عن قائد الشرطة الإقليمى إنعام غنى القول إن الانفجار وقع فى حى "جوهر تاون"، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة مازالوا يحاولون تحديد ما إذا كان تفجيرًا انتحاريًا أم أن القنبلة تم تفجيرها عن بعد.

وأضاف غنى أن من بين المصابين رجال الشرطة، مشيرا إلى أن التفجير وقع بالقرب من منزل زعيم المتشددين حافظ سيد الذى صنفته وزارة العدل الأمريكية إرهابيا ورصدت مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات تساعد فى اعتقاله.

يشار إلى أن سعيد هو مؤسس جماعة "عسكر طيبة" المحظورة التى ألقى باللوم عليها فى هجمات مومباى عام 2008 التى أودت بحياة 166 شخصًا.

وفى العام الماضى، قضت باكستان بالسجن 15 عاما لسعيد فى قضية تمويل الإرهاب، لكن لم يتم توجيه أى اتهام له فيما يتعلق بهجمات مومباى.