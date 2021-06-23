جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية عن قائد الشرطة الإقليمى إنعام غنى القول إن الانفجار وقع فى حى "جوهر تاون"، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة مازالوا يحاولون تحديد ما إذا كان تفجيرًا انتحاريًا أم أن القنبلة تم تفجيرها عن بعد.
وأضاف غنى أن من بين المصابين رجال الشرطة، مشيرا إلى أن التفجير وقع بالقرب من منزل زعيم المتشددين حافظ سيد الذى صنفته وزارة العدل الأمريكية إرهابيا ورصدت مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار لمن يدلى بمعلومات تساعد فى اعتقاله.
يشار إلى أن سعيد هو مؤسس جماعة "عسكر طيبة" المحظورة التى ألقى باللوم عليها فى هجمات مومباى عام 2008 التى أودت بحياة 166 شخصًا.
وفى العام الماضى، قضت باكستان بالسجن 15 عاما لسعيد فى قضية تمويل الإرهاب، لكن لم يتم توجيه أى اتهام له فيما يتعلق بهجمات مومباى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 فى انفجار سيارة مفخخة بباكستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.