السعودية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعادت السعودية افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها فى 5 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 137 يومًا 1636 مسجدًا، فى إطار الحرص على سلامة المصلين.





وأضافت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن المساجد التى جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هى ثلاثة فى كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية، ومسجد واحد فى كل من مناطق القصيم والباحة والحدود الشمالية.

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