إسدال الستار على قضية مقتل لاعب بالدوري الإنجليزي "بوحشية"

بعد نحو خمسة أعوام من الفاجعة التي هزت الأوساط الرياضية، دانت محكمة بريطانية أخيرا ضابط شرطة قتل "بوحشية" لاعب كرة قدم سابقا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ضابط الشرطة بنجامين مونك، قد قتل لاعب كرة القدم المحترف السابق داليان أتكينسون في أغسطس عام 2016 إثر تعامل عنيف معه، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأقدم مونك على ضرب أتكينسون بالصعق الكهربائي لمدة 33 ثانية، أي أكثر من ستة أضعاف المدة المتعارف عليها في تعامل الشرطة مع المجرمين، قبل أن يركله مرتين على الأقل في رأسه، خلال مواجهة بين الاثنين.

واستغرق المحلفون في محكمة برمنغهام كراون أكثر من 18 ساعة، للتوصل إلى حكم بالإجماع بشأن تهمة القتل غير العمد ضد مونك.

ويعود الحادث المأساوي إلى 15 أغسطس 2016، عندما كان مهاجم أستون فيلا الإنجليزي السابق، البالغ من العمر 48 عاما وقت الواقعة، يصرخ في الشارع في الساعات الأولى من الصباح خارج منزل والده، مطالبا بالسماح له بالدخول.

وبعد ذلك وصل مونك بعد شكاوى من سكان الحي، ليواجه أتكينسون ويصعقه كهربائيا ويعتدي عليه بوحشية ويرديه قتيلا.

وسبق لأتكينسون أن مثل أندية عديدة خلال مشواره الكروي، من بينها مانشستر سيتي الإنجليزي والاتحاد السعودي، نهاية التسعينات.