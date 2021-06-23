بسبب سيارتها الخارقة.. أستون مارتن تقاضي تاجر سيارات سويسريا

وقالت شركة صناعة السيارات الفاخرة البريطانية، إنه تم رفع دعوى مدنية ضد "مشروع نيبولا"، وأنها، بدعم من بعض عملائها، تطلب من المدعين إجراء تحقيق جنائي، حسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وذكرت أن "المشكلة قد تخفض الأرباح السنوية بمقدار 15 مليون جنيه إسترليني".

ويعمل "مشروع نيبولا" كطرف ثالث يستلم الودائع المالية للعملاء الراغبين في حجز وشراء سيارة "فالكيري" الجديدة، ثم يقدمها لـ"أستون مارتن"، التي تقول إنها لم تستلم هذه الأموال.

وأوضحت أنها "ملتزمة تماما تجاه استلام العملاء لسياراتهم في الموعد المحدد، رغم عدم تلقي الأموال المودعة".

وأضافت الشركة أنها تسير على الطريق الصحيح لتسليم أول دفعة من "فالكيري"، وهي نسخة محدودة من السيارة الخارقة تستخدم تكنولوجيا سباقات "فورمولا 1"، في النصف الثاني من العام الجاري.

وكشفت أنها "ستأخذ في المستقبل ودائع السيارات الخاصة بشكل مباشر وليس من خلال طرف ثالث".