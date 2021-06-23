اجتماع عربى صينى يؤكد أهمية العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

جاء ذلك فى بيان صدر عن الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، خلال الدورة الـ 17 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربى - الصينى والدورة الـ 6 للحوار السياسى الاستراتيجى، عبر المنصة الرقمية، بحضور كبار المسؤولين من وزارة الخارجية الصينية والدول العربية والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، إذ تم بحث مجالات التعاون فى إطار المنتدى وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأفاد البيان بأنه تم، خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الوزارى السابق للمنتدى والإعداد للاجتماع الوزارى المقبل، وكذلك مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات الإقليمية والقضايا الإقليمية والدولية التى تهم الجانبين فى المجالات كافة.
ترأس الاجتماع السفير إبراهيم السهلاوى المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزارى) عن الجانب العربى، والسفير دينغ لى مساعد وزير الخارجية الصينى عن الجانب الصينى، فيما ترأس وفد الأمانة العامة للجامعة العربية السفير الدكتور خالد الهباس الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.
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