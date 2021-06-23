سفير ألمانيا لدى ليبيا: 3 أسباب وراء دعوتنا إلى عقد مؤتمر «برلين 2»

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير الألمانى لدى ليبيا، وفقًا لبوابة الوسط الليبية اليوم الأربعاء، رغبة بلاده فى تقييم ما تحقق فى مؤتمر برلين الأول، وهو فى المقام الأول وقف إطلاق نار دائم، وسلطة تنفيذية موقتة، واستئناف إنتاج النفط وتعافى الاقتصاد.

وتطلع إلى إنجاز القضايا المفتوحة فى خارطة الطريق، وعلى رأسها الانتخابات الوطنية التى يجب الإعداد لها فى نهاية العام، وكذلك انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين من أجل تعزيز تنفيذ أهداف وقف إطلاق النار.