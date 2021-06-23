إسبانيا تطلق سراح 9 انفصاليين كتالونيين

جدة - نرمين السيد - أطلقت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، سراح تسعة انفصاليين كتالونيين كانوا يقضون أحكامًا طويلة بالسجن؛ لدورهم فى محاولة فاشلة للاستقلال عام 2017، بعد مرور يوم واحد على قرار العفو عنهم.





وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية الناطقة بالإنجليزية أن سبعة من هؤلاء الانفصاليين تم الإفراج عنهم من سجن "ليدونرز" الواقع على بعد حوالى 70 كيلومترًا شمال غربى مدينة "برشلونة" فيما تم إطلاق سراح الاثنين المتبقين وهما سيدتان من منشأتين مختلفتين.

وأضافت القناة أنه رغم إسقاط أحكام السجن، فإنه يحظر على هؤلاء التسعة تولى أى منصب عام، كما يشترط قرار العفو عدم ارتكاب أى منهم لجريمة خطيرة، وفقًا للقرار، خلال السنوات الثلاث إلى الست المقبلة.

وكان مكتب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أعلن، أمس الثلاثاء، أنه تمت الموافقة على العفو عن المدانين خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

ووصف سانشيز قرار العفو بأنه بادرة على حسن النوايا وخطوة أولى باتجاه حل صراع سياسى مرير مع الإقليم الشمالى الذى تسعى حكومته لإجراء استفتاء جديد على استقلاله برعاية حكومة مدريد.

يشار إلى أن هؤلاء الانفصاليين التسعة كانوا يقضون أحكامًا بالسجن تتراوح بين 9 و13 عامًا بسبب دورهم فى محاولة فاشلة لاستقلال إقليم كتالوينا فى 2017.