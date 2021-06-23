أخبار اليمن : الأمانة.. اجراءات رقابية للحفاظ على الاستقرار التمويني

الأمانة.. اجراءات رقابية للحفاظ على الاستقرار التموينيناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني، المواضيع المتعلقة بمهام مكتب الصناعة بأمانة العاصمة والصعوبات التي تواجهه وسبل معالجتها.

واستعرض الاجتماع، تقرير مدير مكتب الصناعة بالأمانة إبراهيم عبد القادر، حول سير الرقابة على الأسواق وإشهار الأسعار والإجراءات الرقابية للحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري والتعاون بين الوزارة والسلطة المحلية بأمانة العاصمة في هذا الجانب.

واطلع الاجتماع على تقييم مستوى تنفيذ قرار أمين العاصمة بشأن تحديد سعر وزن الكيلو من الخبز والروتي وأهمية إلزام أصحاب المخابز والأفران بالبيع بالوزن.

وأكد الوكيل الغرباني ضرورة العمل بموجب خطة وآلية عمل منتظمة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية وتكثيف العمل الرقابي في متابعة عرض وإشهار أسعار السلع الغذائية والأساسية.

وحث على الاهتمام بمتابعة البلاغات والشكاوى التي يتم استقبالها من عمليات الوزارة والمواطنين وعكسها على الفرق الميدانية وفروع المكتب في المديريات.

وجدد وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية، التأكيد على أن الوزارة ومكاتبها بالتعاون مع المجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات تقوم بدورها الرقابي على الأسواق وسيتم تكثيف حملات الرقابة.

حضر الاجتماع مدراء عموم استقرار الأسواق خالد الخولاني وحماية المستهلك عبد الله الضاعني ومدير عام تشجيع المنافسة وحماية المستهلك شكري العبسي ومدير عام العمليات نجيب العذري ومدير عام المكاتب محمد الهلاني ونواب مدير مكتب الصناعة بالأمانة.

