الدبيبة: نطالب بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، بالانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وقال الدبيبة، في كلمة بمناسبة انطلاق أعمال مؤتمر برلين 2، إن هناك مخاطر أمنية تهدد الانتخابات ومنها سيطرة المرتزقة، مضيفا: "نطالب بالانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا".
وتابع: "كما أن الخلاف الداخلي والمصالح يعيقان مسيرة الانتخابات، لكن سنتجاوز كل العقبات لإجراء الانتخابات في موعدها".
وأوضح "لم نر الجدية من المؤسسات التشريعية للوصول إلى القاعدة الدستورية.. لذلك، نطالب الأطراف الليبية بوقف التعطيل والالتزام بالتعهدات".
وذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن "المزيد من العمل مطلوب لتوحيد المؤسسة العسكرية ومن الضروري تجاوز الانقسام وتحقيق الوحدة".
وأردف قائلا: "يجب توفير فرص التنمية وتأمين الخدمات من أجل التخفيف عن الليبيين".
وختم بالقول: "على المجمتع الدولي أن يعي أن ليبيا شريك وصديق".
ويعقد مؤتمر برلين 2 في العاصمة الألمانية، الأربعاء، بمشاركة دولية واسعة، بهدف التأكيد على ضرورة الالتزام بخريطة الطريق السياسية الليبية، التي من المأمول أن تضع حدا لصراع مرير استمر 10 سنوات.
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