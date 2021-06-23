مقاتلة روسية تمنع مدمرة بريطانية من المرور فى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، منع مدمرة بريطانية من انتهاك الحدود البحرية الروسية، بعدما أطلقت سفينة روسية حربية نيران تحذيرية، ونفذت بعدها مقاتلة "سوخوى 24" قصفًا تحذيريًا على طول مسار المدمرة.





وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية على نشرتها الإنجليزية، "عبرت مدمرة بريطانية تدعى "ديفيندر" الجزء الشمالى الغربى من البحر الأسود، فى محاولة لانتهاك حدود دولة روسيا ودخلت المياه الإقليمية بالقرب من منطقة "فيولنت" لمسافة نحو ثلاثة كيلومترات، وعليه قامت القوات الروسية بإطلاق طلقات تحذيرية للمدمرة وتحذيرها أيضًا من مغبة استخدام الأسلحة فى حالة انتهاك حدود الدولة". وكان رئيس الأركان الروسى فاليرى غيراسيموف أعلن، فى وقت سابق اليوم، عن انتهاك المدمرة البريطانية "دراجون"، حق المرور السلمى عبر المياه الإقليمية الروسية بالقرب من سيفاستوبول فى شهر أكتوبر 2020. وقال غيراسيمون إن "المدمرة البريطانية دراجون قامت بتنفيذ عملية عبور، وكانت خلال ذلك تشع وتعمل فيها محطات رادار مراقبة الأسلحة وكشف الأهداف الجوية، منتهكة بذلك حق المرور السلمى عبر المياه الإقليمية لروسيا على بعد 22 كيلومترا غرب مدينة سيفاستوبول الواقعة فى جمهورية القرم الروسية".

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