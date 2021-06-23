ارتفاع حصيلة قتلى الشرطة في هجوم مسلحين في بوركينا فاسو إلى 15...

قالت مصادر من الشرطة، الأربعاء، إن 4 من أفراد الشرطة كانوا مفقودين منذ هجوم نفذه مسلحون في بوركينا فاسو يوم الإثنين، عثر عليهم مقتولين، ليزيد بذلك عدد القتلى في صفوف قوات الشرطة إلى 15 قتيلا.
وقال أوسيني كومباوري وزير الأمن في بوركينا فاسو، في بيان، إن كمينا نصب لوحدة من رجال الشرطة كانت تقوم بمهمة ببلدة يرجو، التي يعصف بها العنف في الآونة الأخيرة.
وفي بادئ الأمر أُعلن عن مقتل 11 من رجال الشرطة في الكمين وفقد أربعة. وقالت خمسة مصادر من الشرطة لرويترز إن الأربعة المفقودين تأكد مقتلهم.
وزادت الهجمات العنيفة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم داعش في أنحاء منطقة الساحل، مما أودي بحياة الآلاف وتسبب في نزوح الملايين في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
ونزح نحو 1.2 مليون جراء العنف في بوركينا فاسو.
وقتل مسلحون ما لا يقل عن 132 شخصا الشهر الماضي في أدمى هجوم منفرد حتى الآن.
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