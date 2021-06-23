موسكو ستتعاون مع واشنطن ضد المتسللين الإلكترونيين

موسكوـ رويترز:

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي) قوله إن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة لتحديد أماكن مرتكبي الجرائم الإلكترونية. وأضاف بورتنيكوف إن جهاز الأمن الاتحادي سيلتزم بالاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن اللذان بحثا قضايا الأمن الإلكتروني خلال قمة في سويسرا هذا الشهر.

من ناحية أخرى ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزير الدفاع سيرجي شويجو أبلغ مين أونج هلاينج رئيس المجلس العسكري في ميانمار الذي يزور بلاده بأن موسكو ملتزمة بتعزيز الروابط العسكرية مع ميانمار. ونقلت الوكالة عن شويجو قوله في اجتماع مساء الثلاثاء “نحن عازمون على مواصلة جهودنا لتعزيز العلاقات الثنائية استنادا إلى التفاهم المشترك والاحترام والثقة القائمة بين بلدينا”.

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