صندوق النقد يؤمن تعهدات كافية لتقديم إعفاء شامل من الديون للسودان

الخرطوم تطلب من مجلس الأمن اجتماعا لبحث ملف سد النهضة القاهرة ـ رويترز: قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه استطاع تأمين ما يكفي من التعهدات بالتمويل بما يتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان.

وأضاف أن أكثر من 100 من الدول الأعضاء في الصندوق تعهدت بتقديم أكثر من مليار و415 مليون دولار في صورة تمويل سيمكن من تسوية متأخرات السودان المستحقة للصندوق.

إلى ذلك أفاد بيان حكومي بأن السودان طلب من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة لبحث تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق.

وتعلق إثيوبيا آمالها في التنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء على السد بينما تشعر دولتا المصب، مصر والسودان، بالقلق بسببه وتطلبان إبرام اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.

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