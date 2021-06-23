واشنطن تعتزم التشاور مع حلفائها حول التعامل مع طهران

واشنطن ـ وكالات: قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الإدارة الأميركية ستتشاور مع حلفائها وشركائها في المنطقة حول كيفية التعامل مع إيران. وأضافت الخارجية أنها واثقة من وجود أدوات لمعالجة القضايا خارج الاتفاق النووي عند العودة إليه بشكل متبادل. وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن مخاوف واشنطن الأخرى غير الملف النووي تفاقمت، لافتة إلى أن هذا الموضوع سيكون على جدول أعمال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في الاجتماعات الوزارية في إيطاليا الأسبوع المقبل. وأكدت الخارجية الأميركية أن إيران لا يمكنها أبداً امتلاك سلاح نووي، مضيفة أن العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة ليست كافية، نظرا لوجود مجالات أخرى مثيرة للقلق، بما في ذلك انتشار الصواريخ الإيرانية. وأكدت وسائل إعلام أميركية أن وزارة الدفاع “البنتاغون” رصدت محاولة إيرانية فاشلة، لإطلاق قمر صناعي في 12 يونيو الحالي.

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