مصر جاهزة لتصنيع 3 ملايين جرعة لقاح يوميا

القاهرة ـ وكالات: قالت الحكومة المصرية إنها جاهزة لتصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين جرعة في اليوم الواحد. وتفقدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد الأحد، مجمع مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال “فاكسيرا”، لمتابعة التجهيزات النهائية لخطوط الإنتاج الجديدة لتصنيع اللقاحات. وسجلت وزارة الصحة المصرية الثلاثاء 498 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة، مقارنة مع 509 حالات إصابة و39 وفاة في اليوم السابق. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الثلاثاء، هو 278295 من ضمنهم 206852 حالة تماثلت للشفاء و15935 وفاة.

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