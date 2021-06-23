شروط منح أراضي الديوان الملكي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين، عن منحة أراضي الديوان الملكي، وتعد هذه المنحة من أفضل المنح المقدمة لمساعدة المواطنين السعوديين الذين لا يمتلكون أي قطعة أرض، ولذلك قامت الحكومة السعودية بتوفير قطعة أرض أو سكن لهم لمساعدتهم في مواجهة الظروف الصعبة، وذلك تحت إشراف وزارة الإسكان السعودية، وأتاحت التقديم في هذه المنحة عبر موقع إلكتروني، ولذلك للتسهيل والتوفير على المواطنين، ولعدم الزحام عند الذهاب لمقر وزارة الإسكان خصوصا في هذه الظروف الصعبة الخاصة، التي تمر بها بلادنا في الوقت الراهن، وسوف نقدم لكم في هذا المقال شروط وكيفية التقديم على منحة أرض الديوان الملكي.

شروط منح أراضي الديوان الملكي

زاد البحث في الأيام الأخيرة من قبل المواطنين السعوديين عن شروط الحصول على منحة أرض مجانية، ويتاح التقديم للمنحة عبر موقع إلكتروني، وهذه هي الشروط المطلوبة للحصول على هذه المنحة:

أن المتقدم سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن ثمانية عشر عاما.

يتم السماح بالتقديم للأرامل والمطلقات بحيث لا يزيد عمرهم عن خمسة وعشرين عاما.

استفسار عن منحة ارض من الديوان الملكي

يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن منحة أراضي الديوان الملكي، وتعد هذه المنحة من أفضل المنح المقدمة لمساعدة المواطنين السعوديين الذين لا يمتلكون أي قطعة أرض، ولذلك قامت الحكومة السعودية بتوفير قطعة أرض أو سكن لهم لمساعدتهم في مواجهة الظروف الصعبة، وذلك تحت إشراف وزارة الإسكان السعودية، وأتاحت التقديم في هذه المنحة عبر موقع إلكتروني ولذلك للتسهيل والتوفير على المواطنين ولعدم الزحام عند الذهاب لمقر وزارة الإسكان خصوصا في هذه الظروف الصعبة الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وسوف نقدم لكم في هذا المقال شروط وكيفية التقديم على منحة أرض الديوان الملكي.

طريقة تقديم منح أراضي الديوان الملكي

أتاحت الحكومة السعودية تحت إشراف وزارة الإسكان موقع إلكتروني للتقديم من خلاله على منحة أراضي الديوان الملكي، وهذه هي طريقة التقديم: