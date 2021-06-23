تردد قناة مودي كيدز عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة مودي كيدز حيث تبحث العديد من الأسر وخاصة الأمهات عن قناة الأطفال مودي كيدز على النايل سات، وذلك بعد أن تم اعلان تأجيل الدراسة، حتى يقضي الصغار أوقات فراغهم أمام مشاهدة مسلسلات الكارتون وأفلام الأطفال، لتسليتهم وتعليمهم وتنمية مهاراتهم، وقد تصدر تردد قناة الأطفال محرك البحث العالمي جوجل، بحيث أن العالم يشهد حالة من بعض الركود في جميع المجالات والبقاء في المنازل فترات طويلة، لما تمر به البلاد من ظروف حساسة وفارقة في الفترة الراهنة.

تردد قناة مودي كيدز

تستهدف قناة الأطفال مودي كيدز أصحاب العقول الصغيرة، حيث يتم بث القناة على النايل سات وهذا ما جعلها أكثر قنوات الأطفال انتشارًا، ويفضل مشاهدتها عدد كبير من الأطفال، كما أنها تعمل على تقديم برامج كثيرة ترفيهية يحبها الأطفال، ويقضون أفضل وأمتع أوقاتهم أمام مشاهدتها ومشاهدة برامجها الممتعة الشيقة للأطفال، ولكن هناك بعض أجهزة الإرسال التي انقطع عنها بث القناة، وتحتاج إلى تجديد للتردد القديم إلى تردد القناة الجديدة، وهذا ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص في الفترة الأخيرة.

تردد قناة مودي كيدز الجديد 2021

تستطيعي ضبط جهاز الاستقبال (الرسيفر) على التردد التالي دون اشتراك او دفع أي رسوم، عن طريق ادخال بيانات التردد في بيانات الهوائي في الضبط اليدوي، و وبيانات التردد هي :

القمر الصناعي نايل سات التردد 11603 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4

أهداف قنوات مودي كيدز

قناة مودي كيدز هي من القنوات التي تخصصت في عرض محتوى و برامج وأفلام كرتون تختص بالأطفال، غير ان لها جمهور من الشباب والكبار أيضاً و لا يقتصر جمهورها على الأطفال فقط، فهي تقوم بعرض البرامج التي تحتوي على مجموعة متطورة من الرسوم المتحركة التي يستمتع بها الأطفال و الشباب، واستطاعت القناة في وقت قليل جداً أن تحصل على شهرة كبيرة جدًا في كثير من الدول العربية التي تقوم ببث القناة على القمر الصناعي النايل سات، والقناة أيضاً لا تحتاج إلى دفع أي رسوم شهرية أو سنوية ويتم الاستمتاع بمشاهدة برامجها وأفلامها مجانًا، تتميز القناة عن غيرها من قنوات الأطفال بأن جودتها عالية، وتقوم بعرض أغاني وأناشيد خاصة بالأطفال ويتم عرضها على مدار اليوم.