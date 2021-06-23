الضمان الإجتماعي المقطوعة موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وشروط التسجيل فيها

يبحث الكثير والكثير من مستفيدى الضمان الإجتماعي عن موعد صرف المساعدة المقطوعة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بشكل كبير من خلال مواقع البحث الشهيرة ومواقع التواصل الإجتماعي، وتُعد أكثر الأسئلة التي يسألها ويستفسر عنها الكثير من المواطنين بشان موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي، ونحن في موقعنا نهتم بكل برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية التي تدعم المواطن السعودي محدود الدخل والأسرة السعودية متوسطة الحال وعلى رأسها برنامج المساعدة المقطوعة الذي يهدف إلى يد مد العون إلى المواطنين ومساعدتهم على التغلب على الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشوها في الفترة الأخيرة بعد اتخاذ الحكومة السعودية لعدد من اجراءات الإصلاح الإقتصادي والتي أدت إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسية بشكل لا يتحمله المواطن البسيط، ومن هنا جائت أهمية المساعدات المقطوعة لذلك نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد صرف ونزول المساعدات المقطوعة في حسابات المستفيدين البنكية وأبرز شروط التقديم، فتابعونا.

شروط التسجيل في المقطوعة

يسعى الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية إلى التقديم إلى مقطوعة الضمان الإجتماعي للإستفادة من مبالغ الدعم المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والتي تصل إلى 35 ألف ريال سنوياً، ولكن قد وضعت الوزارة شروط لكل من يرغب في التقدم وعليه التأكد من أحقيته للمساعدات عبر انطباق هذه الشروط عليه، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

أولأ لا بد أن يتمتع المواطن المتقدم بالجنسية السعودية.

ثانياً يقيم في المملكة بشكل دائم.

ثالثاً لا يقل عمره عند التقدم عن 35 عام.

رابعاً لا يمتلك أي سجلات تجارية.

وقد قدمت الوزارة كل هذه الشروط حتى تتأكد من أحقية كافة المتقدمين للمساعدات المقطوعة ولا تذهب مبالغ الدعم إلا إلى مستحقيها.

موعد صرف المقطوعة

ونأتي الآن للسؤال الأبرز بين كل الأسئلة والإستفسارات التي استقبلناها في موقعنا من الكثير من زوارنا الكرام في المملكة العربية السعودية ألا وهو متى تنزل المقطوعة، ونؤكد لكل زوارنا الكرام أننا نتابع الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية والصفحة الرسمية لها على تويتر يومياً وأنه حتى هذه اللحظة لم تحدد الوزارة الموعد الرسمي.