الولايات المتحدة تدرس منح اللجوء لمن رفضت إدارة ترامب طلباتهم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية ، اليوم الأربعاء، أنها ستعيد النظر فى قضايا المهاجرين الذين تم رفضهم طلباتهم للحصول على حق اللجوء فى الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.





وأكدت الوزارة فى بيان لها، أن هذه الخطوة جزء من الجهود المستمرة لاستعادة المعالجة الآمنة والمنظمة والإنسانية على الحدود الجنوبية الغربية"، مبينة أنه سيتم توسيع اللائحة التى تضم الأفراد المسجلين فى بروتوكولات حماية المهاجرين MPP المؤهلين للعيش فى الولايات المتحدة. هذا، وفى بداية شهر يونيو، أنهى الرئيس الأمريكى جو بايدن رسميا برنامج إدارة ترامب "البقاء فى المكسيك"، المعروف رسميا باسم بروتوكولات حماية المهاجرين (MPP)، بعد أن أوقفه مؤقتا فى أول يوم له فى منصبه.

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