وزارة الحج بدء مرحلة مراسلة المترشحين المقدمين لطلب الحج للتأكيد 1443

وزارة الحج بدء مرحلة مراسلة المترشحين ، كمرحلة ثانية أعلنها اليوم الأربعاء، الموافق 23 من شهر يونيو للعام 2021م، الموافق 13 من شهر ذي القعدة للعام 1442هـ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، المهندس هشام السعيد، فالرسائل التي سوف تصل للمترشحين لموسم الحج 1443هـ، والذين تقدموا لتأكيد طلبهم، سوف يتم فتح بوابة التسجيل لهم مرة أخرى، لاستكمال باقي إجراءاتهم، وقد تم التنويه عبر الموقع الرسمي الإلكتروني تويتر، لوزارة الحج والعمرة، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي اختيار المرشحين من بين المتقدمين، وفق انطباق الشروط المنصوص عليها لأداء مناسك الحج للعام 1442هـ.

إضافة إلى ما سبق ذكره، فالجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة ، بالمملكة العربية السعودية، قد وضعت آليات وشروط، عبر رابط التسجيل للحج 1442هـ، والتي تضمنت قصر الحج لهذا العام، على المواطنين السعوديين و المقيمين على أراضي المملكة فقط، بإجمالي عدد 60 ألف حاج، مع مراعاة شروط التسجيل التي نص عليها أداء المناسك لهذا العام، من قبل المسؤولين ومنها :

أولًا يجب أن يكون عمر الحاج لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.

يجب أن يكون عمر الحاج لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام. كما يجب أن يكون الحاج محصن وفق درجات التحصين ضد كورونا ، المنصوص عليها.

، المنصوص عليها. وعن درجات التحصين هي (محصن، محصن متعافي من الإصابة، أو محصن حاصل على جرعة ومر على تطعيمه 14 يوم).

في النهاية لابد من أن يكون راغب الحاج خالي من جميع الأمراض المزمنة.

موعد التسجيل في المرحلة الثانية بوابة المسار الإلكتروني للحج 1442 هـ

في الختام ننوه أن اليوم الأربعاء 13 من شهر ذي القعدة الساعة 10 مساءًا، هو آخر موعد للتسجيل في المرحلة الأولى، والتي بلغت حتى الآن تسجيل 500 ألف مواطن من المقيمين على أراضي المملكة، من السعوديين وجنسيات أخرى، وبعد الفرز وفق شروط أداء مناسك الحج 1442هـ، سوف يتم فتح البوابة مرة أخرى لمرشحين المرحلة الثانية لاستكمال إجراءاتهم، مع العلم أن تقنين الأعداد لهذا العام، جاء من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، لمواجهة جائحة كورونا.