التحالف العربى يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثى تجاه جازان

جدة - نرمين السيد - وذكر التحالف العربى فى بيان، أوردته قناة "الإخبارية السعودية"، أن المليشيات الحوثية مستمرة فى محاولات استهداف المدنيين، مؤكدا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.
يذكر أن الدفاعات السعودية اعترضت، فى وقت سابق، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى نحو مدينة خميس مشيط.
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