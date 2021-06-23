سعر تجديد الجواز السعودي وشروط التجديد عبر أبشر

أعلنت الإدارة العامة للجوازات السعودية عن سعر تجديد الجواز السعودي لجميع المواطنين، وذلك وفق ما آلت إليه وزارة الداخلية التي سمعت بإمكانية تجديد جواز السفر السعودي من خلال الإنترنت للتسهيل على المواطنين، ويمكن تسديد رسوم تجديد الجواز السعودي من خلال المدفوعات الحكومية، لذا سنوفر لكم رسوم تجديد جواز السفر السعودي المنتهي وطريقة التجديد.

سعر تجديد الجواز السعودي

حددت مصلحة الجوازات رسوم تجديد جواز السفر السعودي، فعند الرغبة في التجديد لمدة خمس أعوام، فإن يُحتم سداد 300 ريال سعودي، بينما في حالة تجديد الجواز لمدة عشر أعوام فإن الرسوم تبلغ 600 ريال سعودي ولكن حتى يتم تجديده عشرة أعوام، ينبغي أن يكون سن صاحب الجواز أكثر من 20 سنة.

شروط تجديد جواز سفر سعودي

وعن طريق منصة أبشر وزارة الداخلية السعودية يمكن تجديد جواز السفر السعودي، وسداد الرسوم، ولكن حتى يتم التجديد ينبغي توافر الشروط التالية:

عند التقديم للتجديد لمن أعمارهم دون العشرين عام، يتم الحصول على جواز سفر لمدة خمس أعوام.

سداد قيمة الرسوم الخاصة بإصدار جواز السفر وفق ما وفرناه لكم.

ألا يكون هناك رسوم مخالفات مرورية مُقررة على صاحب الجواز.

أن يتم الدخول إلى أبشر بحساب ولي الأمر في حال كان الجواز موجه لصالح القصر.

تجديد جواز السفر عبر أبشر وزارة الداخلية

ويمكن اتباع الخطوات التالية من أجل تجديد جواز السفر عبر بوابة أبشر، وتتمثل الطريقة في:

الولوج إلى بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية.

الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية، ومن ثم إصدار جواز السفر.

قم بإدخال البيانات المطلوبة، منها اسم المتقدم، والمدة التي ترغب في تجديد الجواز فيها.

إدخال الطريقة التي يمكن من خلالها الحصول على جواز السفر الجديد.

ثم سداد قيمة الرسوم المطلوبة للتجديد.

وقد ذكرت مصلحة الجوازات أنه يمكن استلام الجواز من خلال إدارة الجوازات في المملكة العربية السعودية، أو من خلال البريد السعودي، وذلك عندما يتم تأكيد العنوان الوطني وسداد قيمة الرسوم المطلوبة، وبالتالي يتم وصوله حتى باب المنزل في العنوان المُسجل لدى البريد السعودي.