أخبار اليمن : قصف جوي وصاروخي سعودي على صعدة ومأرب

دوت الخليج -

قصف جوي وصاروخي سعودي على صعدة ومأرب

واصل العدو السعودي اليوم قصفه الجوي والصاروخي والمدفعي على محافظتي صعدة ومأرب، مستهدفاً منازل المواطنين ومزارعهم. قصف جوي وصاروخي سعودي على صعدة ومأربواصل العدو السعودي اليوم قصفه الجوي والصاروخي والمدفعي على محافظتي صعدة ومأرب، مستهدفاً منازل المواطنين ومزارعهم. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 3 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارتين على مديرية الظاهر الحدودية. وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي استهدف بالقصف الصاروخي والمدفعي مناطق متفرقة من مديرية منبه صعدة، مخلفاً أضرارا في مزارع المواطنين. وذكر المصدر أن الطيران المعادي استهدف بـ13 غارة مديرية صرواح وغارة مديرية رغوان بمأرب، محدثاً اضراراً بالغة في ممتلكات المواطنين.

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