بالصور والفيديو.. انهيار جسر للمشاة في واشنطن

أصيب 6 أشخاص في انهيار جسر للمشاة، على طريق سريع في العاصمة الأميركية واشنطن، الأربعاء، حسبما أفادت مراسلة "دوت الخليج".

وأدى الحادث إلى إغلاق الطريق السريع 295 في كلا الاتجاهين، وفقا لتغريدات سلطات الدفاع المدني في المدينة. ونقل الإسعاف 4 أشخاص إلى المستشفيات، فيما لم ترد تقارير عن وجود أحد تحت أنقاض الجسر المنهار. وقالت المتحدثة باسم إدارة الحرائق في واشنطن ألينا غيرتز، إن شرطة العاصمة في المراحل الأولى من التحقيق في سبب الانهيار.

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