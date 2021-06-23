المملكة المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار فى إقليم تيجراى الإثيوبى

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدولة البريطانى لشؤون إفريقيا جيمس دودريدج فى تصريح له اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية" :"مع تصاعد القتال فى إقليم تيجراى الإثيوبى، نحث مرة أخرى جميع أطراف النزاع على حماية المدنيين واحترام القانون الإنسانى الدولى، مضيفًا أنه يجب أن تنتهى معاناة المدنيين من خلال الاتفاق على وقف فورى لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

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