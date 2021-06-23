إصابة 3 أشخاص فى انهيار جسر مشاة بالعاصمة واشنطن

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بانهيار جسر مشاة فى العاصمة واشنطن وإصابة 3 أشخاص على الأقل.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بانهيار جسر مشاة فى العاصمة واشنطن وإصابة 3 أشخاص على الأقل. ولم ترد معلومات عن سبب إنهيار الجسر.

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